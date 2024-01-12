В Азербайджане утвержден Кодекс поведения должностных лиц, участвующих в закупках

Кабинет министров Азербайджана утвердил "Кодекс поведения должностных лиц, участвующих в закупках".

Как сообщает в пятницу Day.Az, в связи с утверждением нового Кодекса было отменено решение "Об утверждении "Кодекса поведения должностных лиц, привлекаемых к государственным закупкам".

Кодекс поведения определяет вопросы устранения конфликта интересов при закупках, декларирования наличия у должностных лиц, участвующих в закупках, интересов в конкретных закупках, юридической ответственности должностных лиц, участвующих в закупках, профессиональной подготовки, норм и правил их проверки, персональной ответственности, соблюдения закона и т.д.

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