Участники конференции в Баку, посвященной партнерству между государством и предпринимателями, приняли заявление

Участники прошедшей в Баку конференции на тему "Партнерство между государством и предпринимателями: основа устойчивой экономики" выступили с заявлением, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

В заявлении, в частности, говорится, что в результате продолжения Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым с большой мудростью и дальновидностью стратегии социально-экономического развития, заложенной основателем современного азербайджанского государства, великим лидером Гейдаром Алиевым, с каждым днем растет экономическая мощь страны, укрепляется ее репутация как надежного партнера. На фоне глобальных вызовов, в стране сохраняется макроэкономическая стабильность, диверсифицируется экономика, формируется более благоприятный деловой и инвестиционный климат для развития частного сектора. В результате проведенной масштабной работы предприниматели стали ведущей силой экономики страны. Не случайно реформы, проводимые в стране, высоко оцениваются и международными финансовыми организациями.

Отмечено, что в результате развития партнерства между государством и предпринимателями, совершенствования законодательства и административных процедур в сфере предпринимательской деятельности, повышения эффективности механизмов государственной поддержки развития предпринимательства в регионах, применяемых льгот и стимулов доля негосударственного сектора в экономике страны составила 86,5 процента, а в сфере занятости - 78 процентов.

"Азербайджанские предприниматели, воодушевленные государственной поддержкой, гордятся тем, что, мобилизовав все свои силы, динамично вносят свой вклад в возрождение Карабаха и "Большое возвращение". Предприниматели страны поддерживают социально-экономическую политику, проводимую под руководством Президента Ильхама Алиева, и заявляют, что и впредь будут вносить свой вклад во имя прогресса Азербайджана, реализовывать возложенные на них задачи в области развития экономики", - говорится в заявлении.

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