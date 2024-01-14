Подсчитаны риски для мировой экономики от начала конфликта вокруг Тайваня

Начало полноценного военного конфликта вокруг Тайваня может привести к потере 10,2 процента мирового ВВП. Речь идет о рисках потери примерно 10 триллионов долларов, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Аналитики утверждают, что суммарный ущерб от нового очага геополитической напряженности будет намного больше, чем от конфликта в Украине, пандемии коронавируса и мирового финансового кризиса 2009 года. При этом негативные последствия от потенциального военного конфликта на Тайване прочувствуют на себе ключевые отрасли глобальной экономики, говорится в исследовании.

Одной из главных причин столь масштабных последствий является тот факт, что Тайвань занимает лидирующие мировые позиции в области производства полупроводников. В результате военных действий под ударом может оказаться производство ноутбуков, планшетов и смартфонов. Кроме того, Тайваньский пролив представляет собой "один из важнейших в мире торговых путей", и рост напряженности в этом регионе может негативным образом отразиться на перспективах развития глобальной торговли, предупреждают эксперты.

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