Белый дом сообщил о необходимости готовиться к шатдауну в США

Белый дом уведомил ряд американских ведомств о необходимости быть готовыми к потенциальному правительственному шатдауну. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В качестве причины такого предупреждения агентство называет разделение республиканской партии по вопросу о расходах.

Административно-бюджетное управление Соединенных Штатов порекомендовало простроить планы, как ведомства будут действовать, если случится перерыв в государственном финансировании, говорится в материале.

Шатдауном в США называется ситуация, возникающая, когда конгрессу США не удается согласовать финансирование деятельности госорганов. Госслужащие при этом уходят в неоплачиваемый отпуск.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!