Венгрия, Сербия и Словения откроют электроэнергетическую биржу

Совместная биржа Венгрии, Сербии и Словении для торговли электроэнергией в Центральной Европе начнет работу до середины 2024 года. Об этом сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Словенские, сербские и венгерские корпоративные и технические решения приняты, и после одобрения правительствами совместная электроэнергетическая биржа трех стран может начать работу в первой половине этого года, что значительно повысит энергетическую безопасность всего региона", - отметил глава МИД.

Он напомнил, что "в последние полтора-два года энергетическая безопасность стала одной из самых серьезных проблем в Европе". "Тесное энергетическое сотрудничество между странами, пожалуй, никогда не было столь важным. Это особенно актуально для Центральной Европы, где нет крупных месторождений нефти и газа, поэтому взаимозависимость государств здесь еще больше. Это отличная новость, что мы как никогда близки к созданию крупнейшей интегрированной биржи электроэнергии в Центральной Европе", - написал Сийярто в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Венгрия импортирует примерно 25% потребляемой электроэнергии, поскольку пока не может самостоятельно обеспечить себя этим ресурсом. Ее электроэнергетическая система связана с энергосистемами всех соседних стран. Основными экспортерами в Венгрию являются Австрия, Сербия, Словакия и Хорватия. В то же время венгерская сторона сама поставляет электроэнергию в приграничные районы нескольких соседних государств.

Правительство рассчитывает, что страна сможет почти полностью обеспечить себя электроэнергией после ввода в строй двух новых энергоблоков АЭС в Пакше, которые сооружаются по проекту Росатома. Приступить к их промышленной эксплуатации планируется в начале 2030-х годов.

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