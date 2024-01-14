ЗАО "Азербайджанские железные дороги" принимает необходимые меры для обеспечения своевременной и безопасной доставки пассажиров и грузов до место назначения, а также бесперебойного движения поездов в связи со снегопадом, наблюдающимся в столице Баку и районах Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ЗАО, в настоящее время пассажирские поезда движутся по графику, осуществляется процесс приема, перевозки и сортировки грузов на границе.

В зонах обслуживания АЖД регулярно осуществляется уборка снега, засыпка на платформах и переходах с использованием специальной техники, на станциях со скользким полом регулярно прокладывают специальные дорожки для комфортного и безопасного передвижения пассажиров.

Работы по очистке также проводятся на платформах и станциях, действующих в окрестностях Баку и в регионах.

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