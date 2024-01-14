Европе предрекли многолетний период высоких цен на газ

В долгосрочной перспективе цены на газ для европейских промышленных предприятий и рядовых граждан останутся высокими как минимум до 2031 года. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на прогноз аналитиков рейтингового агентства Moody's, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эксперты предрекают, что высокие цены на газ сохранятся в регионе вопреки рекордным запасам топлива на отопительный период 2023 года в местных подземных хранилищах (ПХГ). Этой зимой тарифы на газ для европейских предприятий и домохозяйств останутся значительно выше среднего уровня 2015-2019 годов, предупредили аналитики.

На подобную динамику окажут влияние ряд факторов, включая усиление геополитической напряженности в мире. В то же время в этот отопительный сезон европейские предприятия и рядовые потребители вряд ли столкнутся с угрозой дефицита топлива.

По данным Moody's, на начало декабря суммарные запасы газа в местных ПХГ оценивались в районе 97,5 процента от их общей вместимости. Столь высокого значения удалось достичь в том числе благодаря экономии расхода энергии как домашними хозяйствами, так и компаниями, резюмировали сотрудники рейтингового агентства.

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