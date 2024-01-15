Yelo Bank заработал более 20 миллионов (R)
Yelo Bank опубликовал финансовые результаты за 2023 год. Анализ данных показывает, что прошедший год стал существенно значимым для банка. Главным достижением стал четырехкратный рост чистой прибыли, превысившей 20 миллионов манатов.
• В прошлом году Yelo Bank продемонстрировал динамичный рост кредитного портфеля. Его объем увеличился на 23%, что составляет 142 миллиона манатов, тем самым достигнув отметки в 764 миллиона манатов.
• Согласно стратегии банка, бизнес-кредиты являются ключевым элементом кредитного портфеля, составляя 63%. Объем выданных в прошлом году бизнес-кредитов достиг 466 миллионов манатов. А сам портфель бизнес-кредитов увеличился на 22%, превысив 483 миллиона манатов.
• В 2023 году было выдано потребительских кредитов на сумму более 268 миллионов манатов. Это способствовало росту кредитного портфеля в данном сегменте на 61 миллион манатов, или на 28%, составив в итоге 281 миллион манатов. Примечательно, что более 60% потребительских кредитов были выданы через онлайн-каналы.
• Объем срочных вкладов физических лиц в банке увеличился на 36% за год, достигнув полумиллиарда. Это подтверждает привлекательность сберегательных продуктов Yelo Bank для населения.
• Банк также отметил рост процентных и непроцентных доходов. Процентные доходы за год составили 113 миллионов манатов, увеличившись на 30%, в то время как непроцентные доходы достигли 12 миллионов манатов, что означает 21% роста.
• За отчетный период общий капитал банка превысил 109 миллионов манатов, что на 16 миллионов манатов больше по сравнению с концом 2022 года.
В прошлом году Yelo Bank активно расширял свою сеть обслуживания в регионах. Были открыты новые филиалы с цифровой концепцией в Хачмазе, Товузе и Масаллы. В 2024 году планируется открытие новых филиалов, соответствующих концепции яркого банкинга, а также модернизация существующих филиалов.
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