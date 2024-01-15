Изменился список лицензий и разрешений, о которых должна быть проинформирована Гостаможня

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Перечень лицензий и разрешений, о выдаче, приостановлении, восстановлении или аннулировании которых необходимо уведомлять Государственный таможенный комитет (ГТК)", утвержденный решением от 6 мая 2020 года.

Как сообщает в понедельник Day.Az, в связи с этим, премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал новое решение.

Согласно решению, отныне в комитет должна быть направлена​​информация о санитарном акте импорта, выданном на импортируемые пищевые и кормовые продукты, а также материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами, санитарном сертификате, выданном на экспортируемые пищевые и кормовые продукты.

Кроме того, учреждение будет проинформировано о выписке из Реестра безопасности пищевых продуктов, о регистрации или утверждении объекта пищевой цепи, а также о регистрации объектов, осуществляющих производство и переработку материалов и изделий, контактирующих с пищевыми продуктами.

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