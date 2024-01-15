Среднегодовая инфляция в Азербайджане замедлилась
Индекс потребительских цен в Азербайджане в 2023 году вырос на 8,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает в понедельник Day.Az.
Отметим, что на конец ноября индекс потребительских цен составлял 9,4 процента.
Согласно данным Госкомстата Азербайджана, цены на продукты питания, напитки и табачные изделия выросли за год на 9,6 процента. Непродовольственные товары подорожали на 8,4 процента, а платные услуги населению - на 8,2 процента.
В декабре 2023 года индекс потребительских цен в Азербайджане вырос на 0,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,1 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года.
|
Декабрь 2023 года в сравнении с предыдущим месяцем (в %)
|
Декабрь 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в %)
|
Январь-декабрь 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в %)
|
Всего продукты и услуги
|
100,5
|
102,1
|
108,8
|
Продовольственные товары в т.ч.
|
101
|
100,8
|
109,6
|
Продукты питания
|
101
|
100,6
|
109,8
|
Алкогольные напитки
|
100,0
|
101,5
|
103,3
|
Табачные изделия
|
100,0
|
105,6
|
104,9
|
Непродовольственные товары
|
100,0
|
102,7
|
108,4
|
Платные услуги
|
100,1
|
103,7
|
108,2
Напомним, что индекс потребительских цен в Азербайджане в 2022 году вырос на 13,9 процента по сравнению с предыдущим годом. Цены на продукты питания, напитки и табачные изделия выросли за год на 19,5 процента. Непродовольственные товары подорожали на 8,6 процента, а платные услуги населению - на 10,4 процента.
В декабре 2022 года индекс потребительских цен в Азербайджане вырос на один процент по сравнению с предыдущим месяцем и на 14,4 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года.
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