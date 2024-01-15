Среднегодовая инфляция в Азербайджане замедлилась

Индекс потребительских цен в Азербайджане в 2023 году вырос на 8,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает в понедельник Day.Az.

Отметим, что на конец ноября индекс потребительских цен составлял 9,4 процента.

Согласно данным Госкомстата Азербайджана, цены на продукты питания, напитки и табачные изделия выросли за год на 9,6 процента. Непродовольственные товары подорожали на 8,4 процента, а платные услуги населению - на 8,2 процента.

В декабре 2023 года индекс потребительских цен в Азербайджане вырос на 0,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,1 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года.

Декабрь 2023 года в сравнении с предыдущим месяцем (в %) Декабрь 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в %) Январь-декабрь 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в %) Всего продукты и услуги 100,5 102,1 108,8 Продовольственные товары в т.ч. 101 100,8 109,6 Продукты питания 101 100,6 109,8 Алкогольные напитки 100,0 101,5 103,3 Табачные изделия 100,0 105,6 104,9 Непродовольственные товары 100,0 102,7 108,4 Платные услуги 100,1 103,7 108,2

Напомним, что индекс потребительских цен в Азербайджане в 2022 году вырос на 13,9 процента по сравнению с предыдущим годом. Цены на продукты питания, напитки и табачные изделия выросли за год на 19,5 процента. Непродовольственные товары подорожали на 8,6 процента, а платные услуги населению - на 10,4 процента.

В декабре 2022 года индекс потребительских цен в Азербайджане вырос на один процент по сравнению с предыдущим месяцем и на 14,4 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года.

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