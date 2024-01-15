Аудиторские органы Азербайджана и Казахстана утвердили "План действий"

Счетная палата Азербайджана и Высшая аудиторская палата Казахстана утвердили план действий, определяющий направления двустороннего сотрудничества на 2024-2026 годы, передает в понедельник Day.Az.

Согласно данным Счетной плата (СП) Азербайджана, состоялась онлайн-встреча между делегацией, возглавляемой председателем СП Азербайджана Вугаром Гюльмамедовым, и делегацией, возглавляемой председателем Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан Натальей Годуновой.

В ходе встречи была подчеркнута важность укрепления сотрудничества между высшими органами аудита двух стран на основе "Комплексной программы развития сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Республикой Казахстан на 2022-2026 годы", также была отмечена важность деятельности, предусмотренной в рамках подготовленного "Плана действий".

Отметим, что в "Плане действий" отражены вопросы пересмотра и подписания меморандума о двустороннем сотрудничестве, рассмотрения перспектив параллельного аудита, а также проведения тренингов и семинаров в рамках повышения профессионализма кадров, организации деловых поездок с целью обмена передовым опытом.

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