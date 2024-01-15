Европа активно забирает газ из хранилищ на фоне холодов

Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустились ниже 80% на фоне похолодания. При этом поступления сжиженного природного газа (СПГ) в регион несколько подросли при снижении температур. Цена газа на бирже в Европе выросла до $360 за 1 тыс. куб. м. "Газпром" же подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 40,5 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 40,5 млн куб. м на 15 января. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сообщил журналистам представитель "Газпрома". Ранее "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) подтвердил заявку на прокачку данного объема.

Накануне объем прокачки также составил 40,5 млн куб. м.

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