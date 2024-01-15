https://news.day.az/economy/1629701.html Важное предупреждение в связи с кибермошенничеством
Важное предупреждение в связи с кибермошенничеством
Мошенники создали в приложении Telegram поддельную страницу от имени ОАО "Kapital Bank".
Об этом сообщили Day.Az в Службе электронной безопасности Азербайджана.
Отмечается, что для участия в "кампании" гражданам предлагают перейти по предлагаемой ссылке, после чего их личные данные попадают в руки мошенников.
Служба электронной безопасности рекомендует гражданам не доверять неофициальным страницам и уточнять информацию о кампаниях, проводимых какой-либо организацией, связавшись непосредственно с ней самой или посетив ее официальный сайт.
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