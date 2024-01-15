Важное предупреждение в связи с кибермошенничеством

Мошенники создали в приложении Telegram поддельную страницу от имени ОАО "Kapital Bank".

Об этом сообщили Day.Az в Службе электронной безопасности Азербайджана.

Отмечается, что для участия в "кампании" гражданам предлагают перейти по предлагаемой ссылке, после чего их личные данные попадают в руки мошенников.

Служба электронной безопасности рекомендует гражданам не доверять неофициальным страницам и уточнять информацию о кампаниях, проводимых какой-либо организацией, связавшись непосредственно с ней самой или посетив ее официальный сайт.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!