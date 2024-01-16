ТАР готовится к тестовым испытаниям по поставке водорода

Консорциум Трансадриатического трубопровода (TAP) в этом месяце проведет испытания в связи с поставками водорода, сообщили в консорциуме TAP AG в ответ на запрос Trend, передает Day.Az.

"Мы находимся в процессе оценки технической возможности для транспортировки смеси природного газа и водорода по трубопроводу. По итогам исследования, проведенного в 2021 году, было подтверждено, что TAP потенциально может транспортировать водородную смесь. Мы начнем испытания наших объектов в этом месяце и ожидаем, что первые результаты по морской части трубопровода будут получены к началу второго квартала 2024 года", - сказали в консорциуме.

Кроме того, в TAP AG отметили, что целью консорциума является развитие инфраструктуры с тем, чтобы обеспечить транспортировку водорода, первоначально в форме смеси с природным газом.

"Мы предполагаем, что концентрации водорода будут постепенно увеличиваться в соответствии с развитием рынка водорода и соответствующего спроса, а также с развитием нормативной базы как на уровне ЕС, так и на уровне государств-членов", - добавили в консорциуме.

Напомним, что по TAP, который является европейской частью Южного газового коридора, ежегодно поставляются восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.

31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по Южному газовому коридору. Посредством ТАР Азербайджан впервые в истории экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!