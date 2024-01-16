Важная новость для пенсионеров

Официальная статистика по росту среднемесячной заработной платы в 2023 году станет известна в первые 10 дней февраля, именно тогда и будет проведена индексация. Пенсионные надбавки начисляются с 1 января, но выплачены они будут в феврале за два месяца сразу (январь-февраль). Таким образом, пенсионеры получат повышение со следующего месяца.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом в своем аккаунте в социальной сети Facebook написал член комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов.

"Согласно действующему законодательству пенсии ежегодно повышаются в январе путем индексации в соответствии с процентом роста среднемесячной заработной платы в предыдущем году. Увеличение рассчитывается именно с этого месяца, хотя точный процент увеличения пока неясен. Так, Государственный фонд социальной защиты прогнозирует рост на 10.8 процента, а Госкомстат вчера заявил, что за первые 11 месяцев прошлого года номинальная среднемесячная заработная плата выросла на 11.2 процента.

Отметим, что индексация, то есть повышение, распространяется на все виды трудовых пенсий. Согласно статье 4 закона "О трудовых пенсиях" установлено три вида трудовых пенсий: по возрасту, инвалидности и по случаю потери кормильца. Так, если гражданин получает трудовую пенсию независимо от ее вида, то к сумме его пенсии будет начисляться прибавка", - говорится в публикации В.Байрамова.

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