Фатих Бирол надеется на обсуждение вопроса финансирования в ВИЭ на COP29 в Баку

Я надеюсь, что вопрос финансирования чистых источников энергии в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах будет поднят во время COP29, которая пройдет в Азербайджане.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол в ходе панельной дискуссии в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

"На COP28 в Дубае обсуждалось многое, включая увеличение мощностей ВИЭ и инвестиций. Однако, поскольку мы собираемся инвестировать в чистую энергетику в развивающихся странах - этот вопрос предстоит обсудить в Баку в рамках COP29. За последние пять лет инвестиции в сектор чистой энергетики увеличились с 1 триллиона до 1,8 триллиона долларов США. Проблема в том, что большая часть этих инвестиций была сделана Китаем. Мы надеемся, что COP29 решит эту проблему", - отметил он.

По словам Ф.Бирола, правительства всех стран должны применять необходимые стандарты и механизмы для обеспечения эффективности этих инвестиций.

"Нам необходимо утроить инвестиции в энергоэффективность, которые, в большинстве случаев, окупаются через два-три года. Это очень прибыльный бизнес. Однако правительствам необходимо создать стимулы, особенно для групп с низким и средним уровнем дохода, для осуществления первоначальных инвестиций в покупку теплового насоса или электромобиля. Должны существовать механизмы, гарантирующие, что компании, внедряющие меры по повышению энергоэффективности, работают в конкурентной среде. Для потребителей мотивация должна заключаться не только в экономии энергии ради нее самой. Мы должны помочь правительствам понять, что это необходимо в первую очередь для их бюджета, а также из-за энергетической безопасности и углеродного следа. Около 60 правительств собрались в прошлом году в Париже, где мы обсуждали соответствующие стандарты", - добавил исполнительный директор МЭА.

Напомним, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было официально объявлено в Дубае 11 декабря 2023 года.

Помимо Азербайджана, свои кандидатуры выдвинули Армения и Болгария. Однако 7 декабря 2023 года, после прямых переговоров между Администрацией Президента Азербайджанской Республики и Канцелярией премьер-министра Армении, Армения решила снять свою кандидатуру в поддержку Азербайджана. Болгария последовала примеру и также сняла свою кандидатуру.

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев 4 января 2024 года был назначен президентом COP29.

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