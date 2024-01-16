В Азербайджане утверждены новые условия выпуска нот

Решением правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) от 27 декабря 2023 года были утверждены новые условия выпуска нот, сообщает во вторник Day.Az.

Согласно данным Бакинской фондовой биржи, в соответствии с новыми условиями снимаются ограничения для участников вторичного рынка.

"Это означает, что любое физическое или юридическое лицо может совершать сделки купли-продажи, РЕПО и другие операции с ценными бумагами ЦБА. Новое правило расширяя инвестиционные возможности, делает данные ценные бумаги более доступными", - говорится в информации.

Отмечается, что также не существует ограничений на сумму конкурентной заявки, которую участник может подать на аукционе нот ЦБА.

Напомним, что в 2023 году оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже (БФБ) превысил 27,335 миллиарда манатов, что на 83 процента больше показателя 2022 года.

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