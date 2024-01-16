Обеспечение механизмов финансирования на COP29 чрезвычайно важно

Обеспечение механизмов финансирования на COP29 в Азербайджане чрезвычайно важно.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе панельной дискуссии в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

"Конференция COP28 имела явный успех. Акцент на повышении энергоэффективности, увеличении объема возобновляемых источников энергии - учитывая все это, ее можно считать успешным. Это стало возможным благодаря упорному труду", - скзаал министр.

Он отметил, что как принимающая сторона COP29, Азербайджан также понимает, что существует определенная планка ожиданий.

"Есть ответственность за продолжение процесса таким же успешным образом. Главное - обеспечить механизмы финансирования. Это чрезвычайно важно", - добавил Джаббаров.

Напомним, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было официально объявлено в Дубае 11 декабря 2023 года.

Помимо Азербайджана, свои кандидатуры выдвинули Армения и Болгария. Однако 7 декабря 2023 года, после прямых переговоров между Администрацией Президента Азербайджанской Республики и Канцелярией премьер-министра Армении, Армения решила снять свою кандидатуру в поддержку Азербайджана. Болгария последовала примеру и также сняла свою кандидатуру.

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев 4 января 2024 года был назначен президентом COP29.

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