https://news.day.az/economy/1630024.html SOCAR и ADNOC обсудили прогресс по проекту "Абшерон"
SOCAR и ADNOC обсудили прогресс по проекту "Абшерон"
Президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф провел ряд встреч в рамках Давосского всемирного экономического форума (ВЭФ).
Об этом сообщает в среду Day.Az со ссылкой на публикации главы SOCAR в соцсетях.
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