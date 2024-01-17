SOCAR и ADNOC обсудили прогресс по проекту "Абшерон"

Президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф провел ряд встреч в рамках Давосского всемирного экономического форума (ВЭФ).

Об этом сообщает в среду Day.Az со ссылкой на публикации главы SOCAR в соцсетях.

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