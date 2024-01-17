Назван объем льготных кредитов, предоставленных Фондом развития предпринимательства Азербайджана

В 2023 году Фонд развития предпринимательства Азербайджана предоставил льготных кредитов на сумму 193,8 миллиона манатов для финансирования 3 276 инвестиционных проектов.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель правления Фонда развития предпринимательства при министерстве экономики Азербайджана Осман Халиев в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

По его словам, общая стоимость инвестиционных проектов составляет 459,9 миллиона манатов.

"Благодаря этим кредитам создано более 3 000 новых рабочих мест. 46,4 процента выданных кредитов было направлено на производство сельскохозяйственной продукции, 43 процента - на производство и переработку промышленной продукции, 5,5 процента - на сферу обслуживания, 4,5 процента - на проекты развития туризма. 72 процента льготных кредитов направлены в регионы, а 28 процентов - в город Баку и Абшеронский экономический район", - сказал он.

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