https://news.day.az/economy/1630074.html Создается новый механизм поддержки предпринимателей на освобожденных территориях
Создается новый механизм поддержки предпринимателей на освобожденных территориях
Создается новый механизм поддержки предпринимателей, действующих на освобожденных территориях Азербайджана.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказал председатель правления Фонда развития предпринимательства при министерстве экономики Азербайджана Осман Халиев в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.
"Механизм будет применяться с февраля 2024 года", - отметил он.
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