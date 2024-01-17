Запасы газа в хранилищах Европы опустились

Уровень запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустился ниже 79% из-за похолодания в регионе. Как передает Day.Az, об этом пишет ТАСС.

С начала отопительного сезона страны ЕС отобрали из ПХГ более 26 млрд куб. м газа.

Согласно прогнозам, январь в Европе будет холодным: на градус ниже климатической нормы и на 3 градуса холоднее аналогичного периода 2023 года.

Накануне экономист, бывший старший вице-президент банка "Открытие" Константин Церазов в беседе с "Газетой.Ru" заявил, что Европа без проблем переживет этот отопительный сезон.

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