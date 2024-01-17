https://news.day.az/economy/1630075.html Запасы газа в хранилищах Европы опустились
Запасы газа в хранилищах Европы опустились
Уровень запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустился ниже 79% из-за похолодания в регионе. Как передает Day.Az, об этом пишет ТАСС.
С начала отопительного сезона страны ЕС отобрали из ПХГ более 26 млрд куб. м газа.
Согласно прогнозам, январь в Европе будет холодным: на градус ниже климатической нормы и на 3 градуса холоднее аналогичного периода 2023 года.
Накануне экономист, бывший старший вице-президент банка "Открытие" Константин Церазов в беседе с "Газетой.Ru" заявил, что Европа без проблем переживет этот отопительный сезон.
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