Экономический рост в Китае превысил ожидания

Экономика Китая в 2023 году выросла на 5,2 процента, превысив ожидания властей. Об этом в ходе Всемирного экономического форума в Давосе, сообщил председатель Госсовета КНР Ли Цян, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Он напомнил, что целевой ориентир по росту ВВП в начале прошлого года был установлен правительством Китая на уровне "около 5 процентов". "Содействуя экономическому развитию, мы не прибегали к масштабным стимулам. Мы не стремимся добиться краткосрочного роста, аккумулируя при этом долгосрочные риски", - добавил премьер.

По данным государственного статистического бюро КНР, уровень зарегистрированной безработицы в стране по итогам года снизился до 5,2 процента. Реальный располагаемый доход на душу населения в прошлом году вырос на 6,3 процента.

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