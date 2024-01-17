https://news.day.az/economy/1630119.html Микаил Джаббаров обсудил с финским министром укрепление экономического сотрудничества
Микаил Джаббаров обсудил с финским министром укрепление экономического сотрудничества
Азербайджан и Финляндия обсудили возможности для укрепления регионального экономического сотрудничества
Об этом, как сообщает в среду Day.Az, написал в соцсети X министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
"На полях Давосского экономического форума мы провели встречу с министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен. Мы обменялись мнениями о приоритетных направлениях отношений между нашими странами, открывающихся возможностях для укрепления регионального экономического сотрудничества и перспективах двусторонних связей", - говорится в публикации.
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