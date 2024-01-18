Глава ЕЦБ допустила снижение ключевых ставок летом

Европейский центральный банк (ЕЦБ), вероятно, снизит ключевые процентные ставки летом текущего года. Об этом заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард в интервью агентству Bloomberg в Давосе, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Ранее некоторые из руководителей ЕЦБ дали понять, что ждут уменьшения ставок именно летом.

"Я бы тоже сказала, что это вероятно", - заявила Лагард, отвечая на вопрос о том, будет ли такой шаг поддержан большинством членов совета управляющих ЕЦБ.

"Я должна быть сдержанной в заявлениях, поскольку мы всегда говорим, что наши решения зависят от статданных, - отметила она. - Высокий уровень неопределенности сохраняется, и есть отдельные индикаторы, которые пока не закрепились на том уровне, на котором мы хотим их видеть".

К концу весны у ЕЦБ, как ожидается, будет достаточно данных о динамике зарплат в еврозоне, чтобы понять, действительно ли ослабление инфляции продолжается, сказала она.

Еще в конце прошлой недели трейдеры были уверены, что европейский регулятор опустит ставки шесть раз по 25 базисных пунктов (б.п.) в этом году, отмечает Bloomberg. В настоящее время они уверены в пяти снижениях ставки и оценивают в 60% шансы на шестое. Первого снижения они ждут в апреле.

"Это не помогает нашей борьбе с инфляцией, если ожидания являются слишком высокими по сравнению с тем, что может произойти", - сказала Лагард.

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