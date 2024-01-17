Доходы населения выросли

В 2023 году номинальные доходы населения Азербайджана выросли на 12,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составили 78,05 миллиарда манатов.

Об этом сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Госкомстат.

Согласно информации, номинальный доход на душу населения составил 7 686,9 манатов, что на 12,2 процента больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!