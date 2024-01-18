Китай раскрыл последние статданные об экономическом росте страны

Экономика Китая в четвертом квартале 2023 года выросла на 5,2% в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ).

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, таким образом, темпы роста ВВП ускорились по сравнению с 4,9% в третьем квартале.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал, что подъем составит 5,3%.

Повышение китайского ВВП в октябре-декабре относительно предыдущего квартала составило 1%, как и ожидалось. Рост этого показателя продолжается шесть кварталов подряд.

Согласно пересмотренным данным, в третьем квартале объем ВВП увеличился на 1,5%, а не на 1,3%, как сообщалось ранее.

По итогам 2023 года в целом китайская экономика выросла на 5,2%, превысив целевой ориентир правительства в 5%.

Объем промышленного производства в КНР в минувшем году увеличился на 4,6%, розничные продажи выросли на 7,2%, капиталовложения в основные активы - на 3%.

Китайский экспорт в 2023 году повысился на 0,6%, импорт уменьшился на 0,3%.

Потребительские цены в КНР в прошедшем году увеличились на 0,2%, базовая инфляция (без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей) составила 0,7%.

Средний уровень безработицы среди городского населения в 2023 году снизился до 5,2% с 5,6% годом ранее.

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