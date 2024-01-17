Азербайджан и ОАЭ обсудили сотрудничество в рамках COP29.

Об этом, как сообщает в среду Day.Az, написал в соцсети X министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"На полях Давосского экономического форума мы провели встречу с министром экономики Объединенных Арабских Эмиратов, сопредседателем Совместной межправительственной комиссии Азербайджан-ОАЭ Абдуллой бен Тук Аль Марри. В ходе встречи мы выразили удовлетворение высоким уровнем двусторонних отношений между двумя странами. В ходе наших обсуждений были затронуты различные аспекты повестки дня экономического партнерства, в том числе: подготовка к 9-й сессии Совместной межправительственной комиссии Азербайджан-ОАЭ; увеличение товарооборота и инициативы по развитию деловых связей; сотрудничество в рамках COP29; перспективы совместных проектов в области перехода на устойчивые источники энергии", - говорится в публикации.

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