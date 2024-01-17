Крупнейший экспортер нефти назвал последствия конфликта в Красном море

Конфликт в Красном море приведет к нехватке судов и задержке поставок нефти. Последствия атак хуситов назвал генеральный директор саудовского нефтяного гиганта Saudi Aramco Амин Нассер, передает Day.Az со ссылкой на Reuters.

По словам представителя крупнейшего экспортера нефти, мировые рынки справятся с последствиями атак в краткосрочной перспективе. Из-за нападений повстанцев на суда в Красном море многие перевозчики были вынуждены перенаправлять грузы вокруг Африки. Если конфликт затянется, с доступностью танкеров для транзита нефти могут возникнуть проблемы, рассказал Нассер в кулуарах Всемирного экономического форума на швейцарском горнолыжном курорте Давос.

"Потребуется больше танкеров, и им придется совершить более длительное путешествие", - предупредил он.

Необходимость огибать Красное море и Суэцкий канал, самый быстрый маршрут из Азии в Европу, через который проходит 12 процентов мировых перевозок, приводит к задержке судов на 10-15 дней. Растущий спрос на сырье одновременно с низкими запасами нефти и выросшими сроками доставок поможет еще больше укрепить рынок, отметил Нассер. Когда спрос на нефть достигнет пика или плато, неизвестно, поскольку потребление ископаемого топлива мигрирует из развитых в развивающиеся страны, которые становятся богаче, добавил он.

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