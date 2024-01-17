Китай перестроит экономику из-за старения населения

Уважение к старшим - часть китайской культуры, поэтому обозначенные меры связаны отчасти и с восстановлением традиционного уклада жизни в Китае, говорит руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев. В 2023 г. в Китае впервые за много лет уменьшилась численность населения, и дальше в условиях старения населения властям необходимо будет учитывать этот фактор во всех сферах. Потому уже сейчас в Китае ориентируют власти и бизнес на то, что потребитель будет всё старше и ему нужно обеспечить соответствующее обслуживание, чем обеспокоено правительство: туризм, оздоровительные упражнения и потребительские товары, заключает Карнеев.

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