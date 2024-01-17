Китай перестроит экономику из-за старения населения
Канцелярия Госсовета КНР опубликовала план по развитию так называемой "серебряной экономики" - производства широкого спектра товаров и услуг для удобства пожилого населения. Для этой цели правительство Китая обратилось к подчиненным ему структурам с призывом адаптироваться к потребностям возрастных граждан и выдвинуло 26 тезисов по теме. В итоге повышение доступности и качества таких услуг должно привести к тому, что китайцы смогут "наслаждаться счастливой жизнью" и в зрелом возрасте, передает Day.Az со ссылкой на Ведомости.
Упомянутые тезисы носят общий характер и затрагивают подходы к удовлетворению нужд пожилых людей в потребительском секторе, развлекательных и социальных учреждениях, а также меры социальной поддержки. В частности, канцелярия призывает ведомства помогать компаниям расширять спектр услуг по доставке еды для пожилых людей, по уходу за ними на дому, обеспечению их необходимыми заведениями в шаговой доступности. Также в Китае продолжат создавать специальную обувь, одежду и головные уборы для людей старшего поколения и разрабатывать продукты здорового питания и специальные медицинские смеси.
Как в обычных медицинских учреждениях, так и в заведениях китайской традиционной медицины Госсовет предлагает ускорить строительство геронтологических отделений, а также быстрее строить дома престарелых и хосписы. Сейчас, по данным Центрального телевидения Китая, лишь 3% пожилых граждан находятся в различных учреждениях для престарелых. Кроме того, в документе предлагается расширить применение традиционной китайской медицины для поддержания здоровья пожилых. Будут приняты меры по развитию индустрии борьбы со старением - речь идет об исследованиях в области генетических технологий и изучения механизмов старения кожи, здоровья волос и т. д.
В сфере обучения министерством образования Китая создается Национальный университет для людей пожилого возраста. Власти будут поощрять редакторов издательств публиковать книги с крупным шрифтом, развивать специальный контент (литература, радио, кино, телевидение, музыка) для пожилых, организовывать и проводить подходящие для них спортивные мероприятия. В секторе туризма, где будут продвигаться "туры ностальгии", правительство КНР предлагает заменить ряд существующих возрастных ограничений на ограничения по состоянию здоровья.
Власти Китая планируют оказывать поддержку финансовым учреждениям, которые работают в секторе пенсионного страхования. Местные органы власти КНР смогут выпускать специальные облигации для поддержки развития "серебряной экономики", а банкам предлагается предоставлять кредиты учреждениям по уходу за пожилыми людьми и компаниям, создающим товары для них. В крупных городах запланировано строительство 10 индустриальных парков "серебряной экономики". Помимо этого власти Китая осознают, что развитие этого сектора экономики невозможно, если не использовать "в полной мере потенциал частной экономики".
В документе акцент сделан и на той роли, которую могут сыграть новые технологии в уходе за пожилыми людьми, что особенно важно на фоне старения нации. Речь идет о повсеместном внедрении мобильных терминалов, роботов и сервисов виртуальной реальности, которые могут, например, помогать по дому и оказывать некоторые медицинские услуги старшему поколению. Наконец, в документе предлагается проводить масштабные рекламно-просветительские мероприятия для предотвращения мошенничества в отношении пожилых людей.
Трудоспособные китайцы в возрасте от 15 до 59 лет сейчас по-прежнему составляют большинство в Китае. Согласно данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, число людей старше 60 лет в Китае составляет 20% от всего населения, что чуть больше, чем количество детей моложе 14 лет. По прогнозу министерства гражданской администрации КНР, к 2030 г. пожилые люди будут составлять уже треть населения. По данным газеты The Beijing News, в следующем десятилетии "серебряная экономика" Китая достигнет объема в 30 трлн юаней ($4,2 трлн) и это составит 10% от общего объема экономики к 2035 г.
Уважение к старшим - часть китайской культуры, поэтому обозначенные меры связаны отчасти и с восстановлением традиционного уклада жизни в Китае, говорит руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев. В 2023 г. в Китае впервые за много лет уменьшилась численность населения, и дальше в условиях старения населения властям необходимо будет учитывать этот фактор во всех сферах. Потому уже сейчас в Китае ориентируют власти и бизнес на то, что потребитель будет всё старше и ему нужно обеспечить соответствующее обслуживание, чем обеспокоено правительство: туризм, оздоровительные упражнения и потребительские товары, заключает Карнеев.
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