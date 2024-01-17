ОПЕК прогнозирует рост спроса на нефть в 2024 году

Мировой спрос на нефть в 2024 году вырастет на 2,2 млн баррелей в сутки - до 104,36 млн б/с (совпадает с предыдущей оценкой), а в следующем году ожидается чуть меньший рост - на 1,8 млн б/с - до 106,21 млн б/с.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.

В 2023 году потребление нефти в мире выросло на 2,5 млн б/с - и достигло 102,11 млн б/с, подсчитали аналитики.

Предварительные данные за ноябрь показывают, что общие коммерческие нефтяные запасы в странах ОЭСР снизились в месячном исчислении на 7,3 млн баррелей - до 2,819 млрд баррелей. Таким образом, они были на 122 млн баррелей ниже среднего показателя за 2015-2019 годы (референтный уровень эффективности реализации сделки ОПЕК+). В частности, запасы нефти выросли на 17,5 млн баррелей - до 1,354 млрд баррелей, но нефтепродуктов - снизились по сравнению с предыдущим месяцем на 10,2 млн баррелей, до 1,466 млрд баррелей.

На I квартал 2024 года ОПЕК понизила прогноз спроса на 270 тысяч б/с - до 103,32 млн б/с, но повысил ожидания для II квартала почти на такой же объем - до 103,92 млн б/с, оценки для III кв. повышены на 90 тысяч б/с - до 104,89 млн б/с, а для IV кв. - понижены на такую же величину - до 105,29 млн б/с.

По прогнозу ОПЕК, спрос на нефть в странах ОЭСР вырастет лишь на 0,3 млн б/с в текущем году, а в странах, не входящих в ОЭСР - почти на 2 млн б/с, в 2025 году страны ОЭСР увеличат потребление на 0,1 млн б/с, а страны, не входящие в ОЭСР, - на 1,7 млн б/с, в основном это Китай, Ближний Восток и другие страны Азии, включая Индию.

В аспекте спроса на различные нефтепродукты ОПЕК ожидает, что драйверами роста в 2025 году будут, в частности, транспортные топлива. Продолжится рост потребления керосина с учетом увеличения авиаперевозок как внутренних, так и международных.

"Потребности в бензине по-прежнему будут поддерживаться стабильным ростом передвижения на автомобилях в основных странах-потребителях, таких как Китай, Ближний Восток, Индия и США. Ожидается, что спрос на дизельное топливо будет поддерживаться как за счет грузовых перевозок, так и промышленной, строительной и сельскохозяйственной деятельностью в странах, не входящих в ОЭСР. Прогнозируется, что производство легких дистиллятов будет поддерживаться за счет увеличения мощностей и рентабельности нефтехимической отрасли, в основном в Китае и на Ближнем Востоке", - уверены аналитики ОПЕК.

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