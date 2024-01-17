Микаил Джаббаров обсудил развитие стартап-экосистемы с вице-президентом TikTok

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с вице-президентом TikTok Хелен Лерш.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом говорится в аккаунте министра в социальной сети "X".

"В ходе встречи с вице-президентом компании TikTok Хелен Лерш в рамках Давосского экономического форума мы обменялись мнениями о проделанной работе в направлении развития стартап-экосистемы в Азербайджане, деятельности "Академии стартапа TikTok", а также важности социальных платформ для презентации потенциала бизнеса и возможностях сотрудничества", - говорится в публикации.

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