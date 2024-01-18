TAP заключит контракт на исследования в области поставок водорода

Консорциум Трансадриатического трубопровода (TAP) в этом году заключит контракт на исследования по поставкам водорода, сообщили в ответ на запрос Day.Az в TAP AG.

"В зависимости от результатов первоначальных испытаний TAP может продолжить проведение тендеров на более широкие исследования. Мы планируем заключить контракт на эти исследования в третьем квартале 2024 года", - сказали в консорциуме.

Что касается сроков начала транспортировки водорода, в TAP AG заявили, что это зависит от подтверждения соответствия трубопровода, завершения более широких исследований и, самое главное, наличия водорода и наличия заинтересованности рынка в получении водорода.

Напомним, что по TAP, который является европейской частью Южного газового коридора, ежегодно поставляются восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.

31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по Южному газовому коридору. Посредством ТАР Азербайджан впервые в истории экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности.

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