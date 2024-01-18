https://news.day.az/economy/1630322.html Микаил Джаббаров провел встречу с представителем McKinsey & Company
Микаил Джаббаров провел встречу с представителем McKinsey & Company
Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на полях Давосского всемирного экономического форума (ВЭФ) провел встречу с региональным управляющим партнером компании McKinsey & Company Озгуром Танрикулу, передает в четверг Day.Az со ссылкой на страницу главы минэкономики в соцсетях.
"Мы обсудили перспективы партнерских отношений, развитие направлений сотрудничества по бизнес-климату, человеческому капиталу на инновационной основе, говорили о перспективах цифровой трансформации", - сообщил Микаил Джаббаров.
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