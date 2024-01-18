Азербайджан становится центром глобальных поставок

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Ляман Зейналова

Азербайджан имеет очень выгодное географическое расположение - на стыке самых важных транспортных артерий. Конечно, это само по себе большое преимущество, но ведь правильное использование имеющихся возможностей, принятие нужных решений в этой области в нужное время, умение воспользоваться появляющимися в результате внезапных геополитических изменений возможностями требуют большого мастерства.

Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева предпринимает важные шаги в направлении совершенствования транспортной системы и улучшения транспортных услуг в стране, готовятся соответствующие программы и проекты, которые весьма успешно реализуются. Принятые главой государства решения и распоряжения составляют правовую основу для совершенствования управления и обслуживания транспортной системы страны, адаптации к международным требованиям и интеграции национальной транспортной системы в мировую транспортную систему. В результате успешно реализованных решений, проектов и программ формируется новая транспортная система Азербайджанской Республики как важного транспортно-транзитного узла.

Президент Ильхам Алиев заложил основу для развития программного обеспечения во всех сферах, в том числе в транспортном секторе. Были приняты и успешно реализованы отраслевые и региональные программы. Улучшается инфраструктурное обеспечение, строятся новые дороги, укрепляется и диверсифицируется соответствующее международное сотрудничество.

В 2005 году Азербайджан наконец присоединился к транспортному коридору Север-Юг. Таким образом, возросли возможности страны стать важным транспортным узлом Европы и Азии на пересечении транспортных коридоров Восток-Запад (Великий Шелковый путь) и Север-Юг. Азербайджан - единственная страна, которая участвует одновременно в проектах транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад. Азербайджан, являющийся основной ведущей страной в каждом транспортном проекте, реализуемом в регионе, придает большое значение строительству и реконструкции железных дорог международного значения. Строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК), которая является ярким примером этого и считается одним из 100 крупнейших проектов в мире, осуществлялось под непосредственным контролем Президента Ильхама Алиева. БТК открыла широкие возможности для межконтинентальных перевозок. Благоприятные условия, созданные с функционированием этой железной дороги, являющейся кратчайшим маршрутом между Китаем и странами Европы, привлекли внимание многих стран, особенно стран Востока. БТК - это кратчайший и удобный маршрут между Азией и Европой, позволяющий сократить время перевозки грузов более чем в 2 раза. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс облегчает доступ стран Центральной Азии - Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Афганистана - к европейским и мировым рынкам.

Во время выступления на 5-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Таджикистане в сентябре 2023 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что для того, чтобы удовлетворить растущий спрос на грузоперевозки по маршруту Восток-Запад Азербайджан модернизирует железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс.

Отметив, что в 2024 году грузопоток по этой дороге будет увеличен с 1 миллиона до 5 миллионов тонн, глава государства подчеркнул, что параллельно с этим расширяются возможности Бакинского торгового порта с сегодняшних 15 миллионов до 25 миллионов тонн.

Стоит добавить, что под руководством главы государства успешно реализованы многочисленные программы, охватывающие различные направления, в том числе "Государственная программа обновления и развития сети автомобильных дорог в Азербайджане на 2006-2015 годы", "Государственная программа развития транспортной системы в Азербайджанской Республике (2006-2015 годы)", "План дополнительных действий по совершенствованию транспортной системы города Баку на 2008-2013 годы", "Государственная программа развития системы железнодорожного транспорта в Азербайджанской Республике на 2010-2014 годы" и другие последующие программы и планы.

Успешность принятых мер в этой сфере наглядно отражается и в показателях за последние 20 лет.

Так, объем транспортировки грузов вырос в 2,1 раза в 2023 году по сравнению с 2003 годом - с 110 миллионов тонн до 230,2 миллиона тонн. Объем внешнего товарооборота вырос с 5,2 миллиарда долларов в 2003 году до 51,2 миллиарда долларов в 2023 году, показав рост в 9,8 раза.

Созданная добавленная стоимость в области транспортировки и складирования выросла с 568,5 миллиона манатов в 2003 году до 7,637 миллиарда манатов в 2023 году. Инвестиции в основной капитал в области транспортировки и складирования увеличились с 337,8 миллиона манатов в 2003 году до почти 4,766 миллиарда манатов в 2023 году. Пассажироперевозки выросли за 20 лет в 2,1 раза - с 921 миллиона человек до свыше 1,9 миллиарда человек.

Азербайджан твердо намерен продолжить прогресс, достигнутый за последние 20 лет, и уже заложил для этого прочные основы.

В этом контексте "План действий по увеличению транзитного потенциала международных транспортных коридоров, проходящих по территории Азербайджанской Республики, и стимулированию транзитных грузоперевозок на 2024-2026 годы", утвержденный распоряжением Президента Ильхама Алиева от 23 ноября 2023 года, имеет большое значение. Он предусматривает реализацию различных мер по конкретным направлениям, что позволит превратить транспортно-транзитно-логистические услуги в один из основных источников доходов бюджета, а также использовать потенциал существующих в нашей стране транспортных услуг более эффективно.

Важно заметить, что проекты, реализуемые по инициативе и с участием Азербайджана, приносят выгоду не только самой стране, но и вносят огромный вклад в региональное развитие. Известно, что после начала войны в Украине в феврале 2022 года появились новые геополитические реалии; в частности, на евразийском пространстве фактически изменилась транспортно-логистическая карта, нарушились традиционные маршруты поставок. На фоне потери актуальности Северного коридора появилась необходимость в альтернативных транспортных коридорах, каковым и выступает Средний коридор, проходящий через Азербайджан.

Азербайджан не на словах, а на деле реализует конкретные меры по расширению возможностей данного маршрута во благо более широкого региона. Преимущества и географический охват Среднего коридора позволяют ему выступать в качестве главной транспортной артерии стран Организации тюркских государств.

Средний коридор, начинающийся от китайско-казахстанской границы, представляет собой маршрут, соединяющий Азию с Европой, проходящий через страны Центральной Азии и Каспийского моря, через территорию Азербайджана, Грузии и Турции. Средний коридор является кратчайшим и удобным маршрутом между Европой и Азией. Благодаря Среднему коридору можно проехать 7000 километров из Китая в Европу за 12 дней вместо 10 000 километров. Это показывает, насколько выгоден и безопасен коридор в глобальной торговле между Азией и Европой.

В то же время имеются перспективы развития коридора в районе Восточного Зангезура. После открытия Зангезурского коридора транспортные возможности Азербайджана через Средний коридор еще больше расширятся. Это создаст новые возможности для всех государств региона.

Зангезурский коридор имеет большое региональное и международное значение. Потому что этот проект является важной артерией, соединяющей транспортные коридоры Север-Юг, Восток-Запад.

Азербайджан реализовал конкретные меры для скорейшего открытия этого коридора.

6 октября 2023 года в районе поселка Агбенд Зангиланского района прошла церемония закладки фундаментов автомобильного моста и погранично-таможенной инфраструктуры между Азербайджаном и Ираном в рамках реализации "Меморандума о взаимопонимании между правительствами Азербайджана и Ирана о создании новых коммуникационных связей между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахчыванской Автономной Республикой (НАР) Азербайджана через территорию Ирана". Создаваемые объекты автомобильной и погранично-таможенной инфраструктуры послужат увеличению транзитных грузоперевозок через территорию стран и облегчат въезд/выезд в НАР. По информации на декабрь 2023 года, работы по проекту строительства железной дороги Горадиз-Агбенд (часть Зангезурского коридора) выполнены на 45 процентов, и проект завершится в 2025 году.

Отметим также, что реализация Зангезурского коридора позволит соединить тюркский мир посредством сухопутного транспорта. Турция и Азербайджан прилагают усилия для реализации Зангезурского коридора, продвигая вопрос привлекательности проекта в рамках международных встреч. Армения же всеми способами пытается уклониться от реализации данного проекта - в ущерб самой себе, ведь Азербайджан может открыть этот коридор и с Ираном.

Как сказал в интервью местным телевизионным каналам 10 января Президент Ильхам Алиев, прежде всего, Армения должна предоставить нам беспрепятственный проход на участке между Зангиланом и Ордубадом.

"Это их обязательство. Я уже говорил и хочу сказать еще раз, что грузы, граждане и автотранспортные средства, следующие из Азербайджана в Азербайджан, должны проходить свободно, не подвергаясь каким-либо досмотрам и не привлекаясь к таможенному администрированию. Что касается грузов из других стран, например, грузов из Средней Азии в Турцию по территории Армении или даже каких-то грузов из Азербайджана в Турцию, то, конечно, все таможенные пошлины должны быть оплачены. Так что это очень справедливая позиция.

Тут важен еще один вопрос - безопасность этой дороги. Я неоднократно говорил руководству Армении, что гарантий Армении нам недостаточно. В Заявлении от 10 ноября указано, что российские пограничники осуществляют охрану и контроль на участке в 42-43 километра, и это обязательство должно быть выполнено. Армения же хочет избежать исполнения этого пункта соглашения. Но это тоже нелогично. Потому что российские пограничники находятся в аэропорту Иревана, на границе Армении с Ираном и Турцией. Почему они могут там быть, а здесь - нет? Это просто предлог, чтобы держать дорогу закрытой. Мы ждали три года. Нас обвиняли в том, что мы применим силу, чтобы открыть эту дорогу. Хотя это было абсурдное обвинение", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев заявил, что если этот маршрут не будет открыт, то Азербайджан не намерен открывать границу с Арменией в каком-либо другом месте.

"Советую армянской стороне не заниматься в этом вопросе манипуляциями. Предложенный ими маршрут из основной части Азербайджана в Нахчыван совершенно непригоден к пользованию. Пользоваться им в течение всего года будет невозможно, поскольку погодные условия и рельеф там очень суровые. Самый правильный вариант - проезд через территорию Мегри. Еще в советские времена оттуда проходила железная дорога и строилось автомобильное шоссе. Железная и автомобильная дороги также должны проходить по этому маршруту. Как я сказал, люди и грузы из Азербайджана в Азербайджан должны проходить без какой-либо проверки. В противном случае Армения навсегда останется тупиком. Если упомянутый мною маршрут не будет открыт, то мы не намерены открывать границу с Арменией в каком-либо другом месте. То есть, таким образом, они получат от этого больше вреда, чем пользы", - отметил глава государства.

Азербайджан является не только страной, расположенной на стыке международных транспортных коридоров, но и осуществляющей масштабное инфраструктурное строительство. В частности, местоположение Свободной экономической зоны Алят выбрано таким образом, что она находится на пересечении всех видов транспорта, разных дорог, разных маршрутов. В Аляте пересекаются маршруты Север-Юг и Восток-Запад, а также Средний коридор. Создание СЭЗ "Алят" нацелено на увеличение объема местных и иностранных инвестиций в ненефтяной сектор страны. Законодательство освобождает иностранный специализированный персонал в СЭЗ от подоходного налога, выплат социального страхования и других подобных налогов и сборов. Компании в СЭЗ освобождаются от каких-либо таможенных пошлин и налогов, включая НДС на экспорт любых продуктов и услуг за рубеж. В октябре 2023 года Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по обеспечению деятельности Свободной экономической зоны Алят, предусматривающее расширение территории СЭЗ на 23,74 гектара.

Меры по строительству инфраструктуры и улучшению услуг, систематически осуществлявшиеся в Азербайджане на протяжении многих лет, уже приносят свои плоды, грузопотоки в страну увеличиваются.

Тот факт, что Азербайджан имеет современное инфраструктурное обеспечение, создает условия для увеличения грузоперевозок по различным направлениям. Охват международными транспортными коридорами не только позволяет стране играть роль транзитера, но и создает более широкие возможности. Конечно же, превращение Азербайджана в важный транспортный узел стало возможным благодаря своевременным и дальновидным мерам, реализуемым под руководством Президента Ильхама Алиева.

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