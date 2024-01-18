Мировой торговле предрекли сбои из-за кризиса в Красном море

Датская судоходно-логистическая корпорация AP Moller-Maersk предупредила клиентов о возможных нарушениях в глобальной сети перевозок из-за обострения ситуации в Красном море, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Хотя мы надеемся на устойчивое разрешение [ситуации] в скором времени и делаем все возможное для этого, клиентам стоило бы приготовиться к тому, что сложности в районе [Красного моря] сохранятся, вследствие чего произойдут серьезные нарушения в глобальной сети [перевозок]", - отмечается в заявлении компании.

Maersk уточняет, что "зимние погодные условия и непредвиденные изменения" ситуации в Красном море, скорее всего, отразятся на ее деятельности "по всей Европе".

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