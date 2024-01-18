Запасы газа в хранилищах Европы резко упали

Уровень запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы упал ниже 78% на фоне похолодания в регионе. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Между тем биржевая цена газа в Европе утром в четверг незначительно выросла. По состоянию на 11:07 по бакинскому времени февральский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах торговался по $320,26 за 1 тыс. куб. м. (+0,51%), свидетельствуют данные торгов на бирже ICE Futures.

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