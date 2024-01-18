Микаил Джаббаров провел ряд встреч в Давосе в рамках ВЭФ

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров 18 января провел ряд встреч на полях Давосского Всемирного экономического форума (ВЭФ), сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на страницу министра в социальных сетях.

Так, в ходе встречи с председателем компании "Indorama Ventures" Шри Пракаш Лохия было обсуждено глобальное значение применения экологичных технологий.

"Были обсуждены цели перехода Азербайджана к устойчивому производству, эффективные механизмы и возможности сотрудничества с "Indorama Ventures"", - сообщил Микаил Джаббаров.

Отметим, что данная химическая компания из Таиланда работает в разных сферах деятельности, в том числе с 1995 года в мировой нефтехимической отрасли, выпускает широкую линейку полимеров. Имеет офисы в 35 странах.

Также министр экономики Азербайджана встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, были рассмотрены вопросы сотрудничества Азербайджана и Словакии в экономической сфере и энергетическом секторе.

Вместе с помощником Президента Азербайджана - заведующим отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Шахмаром Мовсумовым глава минэкономики Азербайджана провел консультации с руководителем гарвардской "Growth Lab" Рикардо Хаусманом.

"С представителями "Growth Lab" обменялись мнениями о мировых трендах в стратегических исследованиях и цифровизации. Проинформировали о приоритетах диверсификации экономики Азербайджана, целях устойчивого развития, обсудили потенциальные направления сотрудничества", - сообщил в соцсетях министр.

Также прошла встреча с главой компании "Honeywell" Вималом Капуром, состоялся обмен мнениями о сотрудничестве этой компании с Азербайджаном, потенциальной важности предлагаемых инновационных решений.

Напомним, что технологии "Honeywell" используются на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева.

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