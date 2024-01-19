AmCham анонсирует серию мероприятий перед проведением в Баку COP29

Американская торговая палата в Азербайджане (AmCham) объявила о комплексной серии мероприятий под названием "Диалог заинтересованных сторон по изменению климата: Год солидарности зеленого мира 2024 года и подготовка к Конференции ООН по изменению климата 2024 года", передает в пятницу Day.Az со ссылкой на представителя AmCham.

Эта инициатива призвана способствовать диалогу, осведомленности и сотрудничеству между предприятиями в Азербайджане в рамках подготовки к предстоящей конференции COP 29, которую планируется провести в Баку с 11 по 24 ноября 2024 года.

"Заседания будут посвящены таким важнейшим темам, как понимание значения Конференции ООН по изменению климата для бизнеса в Азербайджане, практика устойчивой цепочки поставок, роль корпоративного управления в экологически чистых бизнес-операциях, глобальные практики нефинансовой отчетности с точки зрения законодательной базы Азербайджана, правовых норм, касающихся программы ESG (экология, социальные аспекты и управление) в Азербайджане, а также доступных налоговых льгот", - отметил представитель AmCham.

Он также упомянул, что приверженность AmCham в Азербайджане действиям по борьбе с изменением климата была подчеркнута активным участием ее исполнительного директора Гюльнары Асланбейли в конференции COP 28 в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в ноябре-декабре 2023 года.

"AmCham в Азербайджане стремится сыграть значительную роль в развитии совместного и устойчивого подхода к решению глобальных климатических проблем", - добавил представитель AmCham.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!