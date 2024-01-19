Всемирный банк готов поддержать Азербайджан в связи с COP29

Всемирный банк (ВБ) готов поддержать Азербайджан в связи с COP29, сообщает в пятницу Day.Az.

Согласно данным министерства экономики Азербайджана, об этом сказал региональный директор по устойчивому развитию региона Европы и Центральной Азии Всемирного банка Самех Накиб Вахба в рамках обсуждения "Дорожной карты", разработанной с целью расширения сотрудничества Азербайджана с ВБ.

На встрече была представлена ​​"Дорожная карта".

Было сообщено о "зеленых" и устойчивых городах, цифровизации, развитии судостроительной промышленности, расширении использования возобновляемых источников энергии, поддержке занятости и других проектах.

В свою очередь, Самех Накиб Вахба выразил удовлетворение сотрудничеством Всемирного банка с Азербайджаном. Он отметил, что разработанная с целью расширения сотрудничества "Дорожная карта" укрепит партнерство. Региональный директор поздравил Азербайджан как принимающую сторону 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Кроме того, на встрече состоялся обмен мнениями по различным направлениям сотрудничества между Азербайджаном и Всемирным банком, а также обсуждены программы и будущие проекты, реализуемые учреждением в Азербайджане, особенно в сферах городского, водного хозяйства и сельского хозяйства.

Напомним, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было официально объявлено в Дубае 11 декабря 2023 года.

Помимо Азербайджана, свои кандидатуры выдвинули Армения и Болгария. Однако 7 декабря 2023 года, после прямых переговоров между Администрацией Президента Азербайджанской Республики и Канцелярией премьер-министра Армении, Армения решила снять свою кандидатуру в поддержку Азербайджана. Болгария последовала этому примеру и также сняла свою кандидатуру.

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев 4 января 2024 года был назначен президентом COP29.

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