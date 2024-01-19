https://news.day.az/economy/1630649.html Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили диверсификацию торговых связей
Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили диверсификацию торговых связей
Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили диверсификацию торговых связей.
Об этом, как сообщает в пятницу Day.Az, написал в соцсети X министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
"В рамках нашей поездки на Давосский экономический форум мы встретились с Фейсалом Алибрагимом, министром экономики и планирования Саудовской Аравии. Мы обсудили вопросы, стоящие на повестке дня наших двусторонних экономических отношений, диверсификацию торговых связей, а также взаимное продвижение инвестиций", - говорится в публикации.
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