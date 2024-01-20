https://news.day.az/economy/1630666.html В Китае решили бороться со "слепым" расширением выпуска электромобилей
В Китае решили бороться со "слепым" расширением выпуска электромобилей
Китай будет решать проблему "беспорядочной конкуренции" и "слепого" расширения в сфере производства электромобилей, заявил замминистра промышленности Синь Гобинь.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает "Синьхуа".
Хотя местные автопроизводители продали 9,5 млн электромобилей в 2023 году, спрос на них за рубежом остается недостаточным, отметил чиновник.
Правительство примет решительные меры, чтобы предотвратить "слепое" строительство новых мощностей по выпуску электромобилей некоторыми компаниями, а также местными органами власти, заявил он.
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