Азербайджан и ООН обсудили направления сотрудничества для эффективной организации COP29.

Об этом, как сообщает в пятницу Day.Az, написал в соцсети X министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"На полях Давосского экономического форума прошла встреча с Саймоном Стиэллом, исполнительным секретарем Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Мы обменялись мнениями о совместных усилиях и потенциальных путях сотрудничества для эффективной организации COP29", - говорится в публикации.

Кроме того, министр подчеркнул усилия Азербайджана по проведению COP29 на сессии "IGWEL: Sprinting to 2030" в рамках Давосского экономического форума. "На сессии "IGWEL: Sprinting to 2030" в рамках Давосского экономического форума были подчеркнуты усилия нашей страны по проведению COP29 и изложено ее видение эффективного использования энергии и смягчения последствий изменения климата.Также была отмечена точка зрения нашей страны по механизму финансирования для снижения зависимости от ископаемого топлива и развития "зеленой" энергетики, что является одной из главных тем COP29. Была подтверждена наша приверженность "зеленой" повестке дня и лидерству в глобальных климатических действиях на предстоящей Конференции", - говорится в публикации.

Напомним, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было официально объявлено в Дубае 11 декабря 2023 года.

Помимо Азербайджана, свои кандидатуры выдвинули Армения и Болгария. Однако 7 декабря 2023 года, после прямых переговоров между Администрацией Президента Азербайджанской Республики и Канцелярией премьер-министра Армении, Армения решила снять свою кандидатуру в поддержку Азербайджана. Болгария последовала этому примеру и также сняла свою кандидатуру.

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев 4 января 2024 года был назначен президентом COP29.

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