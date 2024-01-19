Азербайджан и Турция обсудили инвестиции в промпарки

Азербайджан и Турция обсудили перспективы инвестирования в промышленные парки, сообщает в пятницу Day.Az.

Согласно информации Агентства по развитию экономических зон при министерстве экономики Азербайджана (IZIA), была организована ознакомительная поездка в Сумгайытский химико-промышленный парк для делегации сотрудников компаний, входящих в Торгово-промышленную палату Бурсы. В визите приняли участие сотрудники более 15 компаний, работающих в сфере химической промышленности Турции.

Заместитель председателя правления Агентства развития экономических зон Элькияр Зиядов проинформировал представителей компании о действующих в Азербайджане индустриальных зонах, имеющихся инвестиционных возможностях для развития предпринимательской деятельности, применяемых налоговых и таможенных льготах.

В свою очередь, представители компаний, участвовавшие во встрече, рассказали о деятельности предприятий, которые они представляют, и возможностях сотрудничества.

После были обсуждены перспективы инвестирования в индустриальные парки, а также состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес. Представителям турецких компаний было предложено инвестировать в индустриальные парки, созданные на освобожденных от оккупации территориях.

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