Микаил Джаббаров и директор ВЭФ обсудили "зеленую" энергетику

Азербайджан и Всемирный экономический форум (ВЭФ) обсудили политику "зеленой" энергетики и борьбу с изменением климата.

Об этом, как сообщает в пятницу Day.Az, написал в соцсети X министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"На полях Давосского экономического форума мы встретились с Миреком Душеком, управляющим директором Всемирного экономического форума. Наши дискуссии были посвящены активной поддержке Азербайджаном политики "зеленой" энергетики и борьбы с изменением климата. Мы также обсудили меры, принимаемые для укрепления возможностей устойчивого развития бизнеса в нашей стране в контексте геоэкономических вызовов, и обсудили повестку дня COP29", - говорится в публикации.

Напомним, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было официально объявлено в Дубае 11 декабря 2023 года.

Помимо Азербайджана, свои кандидатуры выдвинули Армения и Болгария. Однако 7 декабря 2023 года, после прямых переговоров между Администрацией Президента Азербайджанской Республики и Канцелярией премьер-министра Армении, Армения решила снять свою кандидатуру в поддержку Азербайджана. Болгария последовала этому примеру и также сняла свою кандидатуру.

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев 4 января 2024 года был назначен президентом COP29.

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