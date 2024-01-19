Как развивался национальный почтовый оператор за последние 20 лет?

За последние 20 лет ООО "Азерпочт", единственный национальный почтовый оператор, прошел большой путь развития. В эти годы учреждение начало предоставлять широкий спектр услуг.

Многосекторальный подход позволяет физическим лицам, предприятиям и организациям в Азербайджане эффективно управлять своими коммуникационными потребностями, а также получать выгоду от логистических и финансовых услуг, предоставляемых ООО "Азерпочт". В настоящее время на территории страны граждан обслуживают более 1000 почтовых отделений и более 4500 сотрудников.

Почта Азербайджана добилась первых успехов именно за последние 20 лет

7 октября 2004 года "Азерпочт" стал Государственным предприятием, действующим при Министерстве связи и информационных технологий Азербайджанской Республики как национальный почтовый оператор, а 31 августа 2009 года организационно-юридическая форма ГП "Азерпочт" была изменена, и в дальнейшем учреждение продолжило свою деятельность как ООО "Азерпочт".

Почта Азербайджана добилась наибольших успехов за последние 20 лет. Так, впервые на 23-м Конгрессе Всемирного почтового союза (ВПС), состоявшемся в Бухаресте в 2004 году, наша страна была избрана в Административный совет, являющийся высшим органом этой организации, в 2008 году - на 24-м Конгрессе, проходившемся в Женеве, в оба высших органа организации - в Административный совет и Совет почтовой эксплуатации, в 2016 году - переизбрана членом Совета почтовой эксплуатации на 26-м Конгрессе, прошедшем в Стамбуле.

ООО "Азерпочт" пользуется возможностями этих систем, внедряя Глобальную систему мониторинга с 2013 года, а с 2016 года - новую систему отслеживания IPS.Post. Эти системы, в свою очередь, служат обеспечению прозрачности в организации работы почты на международной платформе.

Со временем почта стала централизованно оказывать населению не только свои услуги, но и услуги подведомственного ей министерства. Так, 10 февраля 2017 года при "Азерпочт" был сдан в эксплуатацию первый Центр обслуживания "Шебеке". Посредством этих центров услуги начали оказывать и другие учреждения Министерства цифрового развития и транспорта, в отличие от обычных почтовых отделений. На данный момент в стране действует 10 центров обслуживания "Шебеке". 6 из них расположены в Баку, остальные 4 - в Джалилабаде, Загатале, Сумгайыте и Агдаше.

За прошедший период почта Азербайджана расширила свою внутреннюю, а также международную деятельность. Так, с июля 2016 года стартовал проект регионального транзитного почтового центра (HUB) для реализации межстрановой электронной торговли.

За период 2003-2023 годов была укреплена материально-техническая база учреждения по всей стране, проведены капитальные ремонты почтовых отделений и филиалов или перестроены их здания. Если посмотреть на статистику, то можно увидеть, что за эти годы построено 887 новых зданий отделений почты, капитально отремонтировано 126 зданий отделений почты, построены новые здания для 11 почтовых филиалов. Кроме того, приобретено и введено в эксплуатацию 367 новых автомобилей.

В то же время в течение 2003-2023 годов было установлено 73 новых терминала, а к центральной сети подключено 1236 отделений почты.

Путь развития, начатый в недавнем прошлом, продолжается и сегодня: новая стратегия ООО "Азерпочт", утвержденная в 2021 году, предусматривает модернизацию инфраструктуры и развитие новых направлений бизнеса. Также был создан офис трансформации для обеспечения эффективной реализации последней стратегии.

Кроме того, с 2021 года запущены процессы оптимизации, реализованы структурные реформы, запущены новые услуги на основе международного опыта.

"Азерпочт" предоставляет в том числе финансовые услуги

За прошедший период "Азерпочт" расширил свою деятельность не только как почтовый оператор, но и как учреждение, оказывающее финансовые услуги.

16 апреля 2010 года ООО "Азерпочт" было предоставлено специальное разрешение (лицензия) на осуществление финансовых услуг. На основании данной лицензии население в регионах страны имеет возможность свободного доступа к финансовым услугам, спектр услуг увеличен за счет предоставления новых услуг, усилена интеграция с местными и международными почтовыми и финансовыми структурами.

В настоящее время 1116 почтовых отделений, имеющих лицензию, оказывают финансовые услуги. Так, в результате оказания финансовых услуг в отделениях почты, осуществляется открытие и ведение почтовых счетов, денежные переводы, открытие корреспондентских счетов в финансовых организациях, в том числе в Центральном банке, эмиссия платежных средств и дебетовых карточек, покупка и продажа иностранной валюты, инкассация наличных денег и других ценностей.

Помимо этого, "Азерпочт" с 2005 года присоединился к международной системе денежных переводов IFS/STEFI, с 2011 года - платежной системе MasterCard, а внутри страны - к Клиринговой системе для мелких платежей (SMPC), Системе расчетов в реальном времени (AZIPS), Правительственному платежному порталу и другим платежным системам, и использует возможности этих систем.

Переход к этапу обновления и реализация новой стратегии в национальной почтовой сфере

В современной экосистеме в результате мировых тенденций почтовые операторы вынуждены трансформировать свою традиционную бизнес-модель и переходить на новые направления бизнеса. Исследования показывают, что сегодня спрос на отправку писем резко снижается, однако значимость почтовых операторов возрастает на фоне роста электронной коммерции и глобальной торговли, а цифровая трансформация и автоматизация операций ускоряются. На фоне вышеизложенного закономерно расширяется портфель продуктов и услуг почтовых операторов.

Резкое снижение спроса на классические почтовые услуги, особенно на отправку писем и телеграмм, а также в результате цифровизации такие факторы, как онлайн-оплата коммунальных услуг оказывают резкое влияние на доходы и прибыль ООО "Азерпочт", что вызвало необходимость внедрения новой стратегии.

Таким образом, утвержденной в 2021 году новой стратегией "Азерпочт" были предусмотрены модернизация инфраструктуры, развитие новых направлений бизнеса и осуществление трансформации учреждения по 3 направлениям:

Первое из этих направлений - исправление основ. Он сочетает в себе оптимизацию сети почтовых отделений, цифровизацию процессов, модернизацию ИТ и физической инфраструктуры, корпоративную культуру, управление и коммерциализацию.

Второе направление - расширение основного бизнеса - включает в себя расширение бизнеса CEP (курьерские, экспресс, посылочные), рост портфеля финансовых услуг, а также оказание логистических услуг.

Последнее и очень важное направление это - новшество. Оно направлено на применение инновационных решений, цифровизацию клиентских каналов, развитие новых продуктов и направлений доходов.

Логическим продолжением всего этого в учреждении в 2022 году были начаты трансформационные процессы для успешной реализации стратегии.

По первому направлению с 2021 года были начаты процессы оптимизации, с реализацией проекта регионализации всего создано 35 почтовых отделений, из них 20 - региональные.

Также начато строительство нового Центра обработки почты (сортировочного центра) и обновление всей ИТ-структуры с целью обеспечения автоматизации работы при перевозке почты, минимизации использования ручного труда и, как следствие, обеспечения быстрой доставки почты.

В рамках новой стратегии предпринят ряд шагов в направлении корпоративной культуры, управления и коммерциализации.

В 2022 году в учреждении был создан институт правления. При этом в целях увеличения ежемесячного дохода сотрудников была сформирована система Transaction bonus и вознаграждение за продажу продукта. Также для правильного управления коммерциализацией ООО "Азермарка" было реорганизовано путем присоединения к ООО "Азерпочт".

В рамках второго направления запланировано три отдельных направления развития и по каждому направлению реализованы отдельные проекты.

Так, с запуском в 2023 году проекта Postcargo "Азерпочт" стремится стать ведущим игроком в сфере электронной коммерции (E-com) отправлений из-за границы.

Для реализации второго направления - внутристрановой доставки E-com и повышения качества обслуживания в стране введено в эксплуатацию 42 PUDO - специальных точек обслуживания. Для обеспечения круглосуточного обслуживания клиентов дополнительно были приобретены 20 "Почмат" (пунктов самообслуживания с автоматизированными почтовыми ящиками). В результате проделанной работы за 12 месяцев 2023 года по стране доставлено 1,4 миллиона посылок. Это на 271% больше целевого показателя, установленного в начале года.

Для развития курьерской службы, которая является третим направлением, в настоящее время осуществляется закупка программного обеспечения для развития курьерского бизнеса, а также сформирована новая маркетинговая стратегия с целью увеличения оборота.

В рамках нововведения, являющегося последним направлением деятельности "Азерпочт", переходящего на этап обновления, получен статус полноправного члена платежной системы VISA, и активно начат выпуск карт, а также прием карт. В то же время получена лицензия на создание центра персонализации карт, оказания услуг по эквайрингу и приему электронных платежей.

Следует отметить, что благодаря полноправному членству "Азерпочт" в

платежной системе VISA, безналичные расчеты возможны как минимум в 500 отделениях "Азерпочт". Таким образом, была обеспечена финансовая прозрачность при оказании услуг.

В рамках новой стратегии также поставлена ​​цель расширения портфеля финансовых услуг, а инвестиционный портфель формируется начиная с марта 2021 года.

Кроме того, в тестовом формате стартовал проект "Агентский банкинг", который был успешно завершен. Благодаря проекту "Агентский банкинг" будет обеспечен доступ к финансовым услугам населению в регионах и как следствие будет оказана поддержка малому и среднему бизнесу. В то же время "Азерпочт" присоединилась к системе денежных переводов Granat, принадлежащей Российской Федерации, с целью увеличения выбора клиентов почтовых отделений в финансовой сфере.

Основываясь на международном опыте, "Азерпочт" воспользовался своей широкой почтовой сетью для различных видов сотрудничества и обеспечил увеличение доходов учреждения (в том числе своих сотрудников). Так, различным предприятиям, работающим в стране по услуге Retail

(ОАО Azlotereya, ООО Azercell Telekom и др.), предоставлена ​​возможность реализовывать свою продукцию через почтовые отделения.

Переход от убытка к прибыли и устойчивое финансовое положение

"Азерпочт" несколько раз заканчивал год с убытком. Однако после реализации последней стратегии учреждение начало работать прибыльно и достигло финансовой устойчивости. Только за последние 3 года активы учреждения увеличились почти в 5 раз до 774 миллионов манатов, а за счет роста клиентской базы объем остатков на клиентах увеличился в 10 раз по сравнению с 2020 годом. Несмотря на чистый убыток в 7,7 миллиона манатов в 2020 году, в 2023 году достигнута чистая прибыль в 4,6 миллиона манатов.

"Азерпочт" в последнее время активно работает в сфере работы с финансовыми учреждениями. В результате корреспондентские счета были открыты в Aktif Bank в Турции, а в банке BCP в Швейцарии - счета.

Новое направление деятельности благодаря победе

Отрадно, что деятельность "Азерпочт" не ограничивается только существующими и новыми услугами: благодаря нашей исторической победе сформировалось и особая сфера деятельности.

С 2020 года постоянно ведется работа по организации почтовой работы на освобожденных от оккупации территория. Так, в 2020 году почтовое отделение было открыто в Гадруте, а позднее - в Джоджуг Марджанлы. А в 2022 году в селе Агалы Зангиланского района началось предоставление почтовых услуг. В настоящее время продолжаются работы в направлении создания Ханкендинского почтового филиала, определения административных зданий для организации почтовых услуг в городах Шуша, Лачын, Ходжавенд и Аскаран.

Удовлетворенность клиентов как главная цель

В следующем году "Азерпочт" планирует строительство нового центра почтовых перевозок и реализацию проектов обновления ИТ-инфраструктуры. Кроме того, предусматривается полная реализация проекта "Агентский банкинг", который уже успешно прошел этап тестирования.

Благодаря проделанной работе повышение индекса удовлетворенности клиентов поставлено перед всеми работниками почты в качестве основной цели на 2024 год.