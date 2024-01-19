Названо количество грузового транспорта, ожидающего проезда на ППП Азербайджана
На таможенном посту "Красный Мост" на азербайджано-грузинской границе в настоящее время ожидают проезда 640 грузовых автомобилей.
Об этом в пятницу Day.Az сообщили в Агентстве наземного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.
На таможенном посту "Билясувар" ожидают проезда 38 грузовиков, "Астара" - 18, "Мазымгара" - 14, "Самур" - 45 и на таможенном посту "Ханоба" - 5 грузовиков.
"Агентство продолжает информировать перевозчиков о количестве грузовых автомобилей на таможенно-пропускных пунктах, что позволяет им действовать в соответствии с текущей ситуацией при планировании рейсов", - говорится в сообщении.
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