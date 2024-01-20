https://news.day.az/economy/1630846.html Стоимость азербайджанской нефти увеличилась
Стоимость азербайджанской нефти увеличилась
Азербайджанская нефть марки "Azeri Light" (CIF) на мировых рынках подорожала.
Как сообщает Day.Az, цена азербайджанской нефти выросла на $0,61 и составила $85,05 за баррель.
Отметим, вчера азербайджанская нефть торговалась на уровне $84,44.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре