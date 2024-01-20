Стоимость азербайджанской нефти увеличилась

Азербайджанская нефть марки "Azeri Light" (CIF) на мировых рынках подорожала.

Как сообщает Day.Az, цена азербайджанской нефти выросла на $0,61 и составила $85,05 за баррель.

Отметим, вчера азербайджанская нефть торговалась на уровне $84,44.

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