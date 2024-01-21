Нобелевский лауреат спрогнозировал эпоху застоя в Китае

В Китае наблюдается дефляция по сценарию Японии и высокий уровень безработицы среди молодежи, что говорит о начале эпохи "застоя и разочарования", считает американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, его слова приводит The New York Times.

По его словам, ряд аналитиков ожидал, что в Китае будет экономический бум после отмены коронавирусных ограничений, однако вместо этого страна отстала практически по всем показателям, кроме ВВП, который, предварительно, вырос на 5,2%.

"Но по поводу этой цифры широко распространен скептицизм. Демократические страны, такие как Соединенные Штаты, редко политизируют свою экономическую статистику - хотя спросите меня об этом еще раз, когда к власти вернется Дональд Трамп, - но авторитарные режимы часто это делают", - заявил Кругман.

Экономист со ссылкой на официальную статистику Китая утверждает, что в стране зафиксирована дефляция по сценарию Японии 1980-х годов и высокий уровень безработицы среди молодежи. "Это не полномасштабный кризис, по крайней мере пока, но есть основания полагать, что Китай вступает в эпоху застоя и разочарования", - заявил Нобелевский лауреат.

Среди причин сложившейся ситуации Кругман назвал подавление частной инициативы, "финансовые репрессии" (выплата низких процентов по сбережениям и предоставление дешевых кредитов привилегированным заемщикам), а также слабую систему социальной защиты, которая заставляет семьи копить на случай возможных чрезвычайных ситуаций.

"Высокие темпы инвестиций могут быть эффективными, если у вас быстрый рост рабочей силы и производительности, как в Китае в начале 2000-х. Но численность трудоспособного населения Китая достигла пика примерно в 2010 году и с тех пор продолжает сокращаться. Хотя страна демонстрировала впечатляющий технологический потенциал в некоторых областях, ее общая производительность также, похоже, стагнирует", - утверждает экономист.

Кругман считает, что Китаю необходимо переориентировать большую часть доходов на домохозяйства, а также укрепить систему социальной защиты, что позволит сократить инвестиционные расходы.

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