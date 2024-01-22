За три года промзоны привлекли миллиарды в экономику страны

Сегодня исполняется три года с момента создания Агентства по развитию экономических зон (İZİA) при Министерстве экономики Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в соцсети Х.

"За этот период статус резидента в промзонах, находящихся в ведении İZİA, был предоставлен 56 субъектам предпринимательства с объемом инвестиций 750 млн манатов. Кроме того, начали функционировать 17 предприятий, и было создано 1 336 постоянных рабочих мест.

За три года в промышленных зонах произведено продукции на 8,45 млрд манатов, из которых 35,7% (3,02 млрд) пришлось на экспорт", - отмечается в публикации.

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